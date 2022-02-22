Sunucu Ece Erken, yakın zamanda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti. Ece Erken’in acı kaybı sonra hem sosyal medya da hem de televizyon programlarında birçok kişi bu konuyla ilgili yorumda bulundu.

Birlikte televizyon programı sunan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu’nun programda “Ece Erken aileye uğursuz geldi”, “Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?”, “Ece olayı biliyor”, “Ece’nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz” yorumları iddiasıyla Ece Erken soluğu mahkemede aldı.

Adli makamlara sözü edilen iddialarla verilen dilekçe sonrası karar çıktı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, mahkeme, 1 ay süreyle Ece Erken’ e yönelik şiddet tehdidi, haraket, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesi yönünde karar verdi. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu’nun karara aykırı söz ve davranışları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası istenilebilecek.