Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine zor günler yaşayan Ece Erken, hesabına bloke konması üzerine şaşkına döndü. Zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiren Erken oğlunu doğum günü için götürdüğü çocuk otelinde hesabının bloke edilmesi üzerine Instagram hesabında isyan etti. Erken paylaştığı Instagram hikayesinde, “Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak’a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu’dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış” dedi.