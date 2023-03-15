Ece Erken, İstanbul’da düzenlenen World Clean Expo Fuarı’na katıldı. Deprem felaketi hakkında konuşan sunucu, göz yaşlarını tutamadı. Erken, depremle ilgili “Çok büyük bir felaket. İlk gününden beri elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz kaldık, yetemedik. Kendimi onlara karşı eksik kalmış hissediyorum. Çağrılarına yetişemedik. Benim de bir çocuğum var, ben de bir anneyim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İlginizi çekebilir: