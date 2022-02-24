Geçtiğimiz ay silahlı saldırı sonucu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi sunucu Ece Erken günler sonra görüntülendi.

Bakırköy’de bulunan balıkçı restaurantında silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun canazesinden bu yana dışarı pek çıkmayan eşi Ece Erken ilk kez İstinyePark’taki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Eşinin yokluğuna alışamayan ve zor günler geçiren, makyajsız ve bitkin hali ile dikkat çeken Erken, otomobilini beklediği esnada basın mensuplarının kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.