Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası yıkıldı. Eşinin öldürülmeden önce vurulup yerlerde sürüklendiği anları izledi. Zor günler geçiren Ece Erken’in kendinde olmadığı, çok fazla ilaç içtiği söyleniyordu.

Seren Serengil, “O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru ‘Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak’ diye uyardı” ifadelerini kullanmıştı. Dua okuyarak ve çocuğuyla vakit geçirerek acısını unutmaya çalışan Ece Erken doktora gitti. Sosyal medya hesabından gittiği doktorun tavsiyesini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.