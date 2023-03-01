Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen’in babası eski eşi Serkan Uçar’la 2015 yılında olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Uzun zamandır sadece çocukları için bir araya gelen ikilinin, geçtiğimiz günlerde oğulları Eymen ile birlikte yurt dışı tatiline çıkması dikkat çekti.

Birlikte tatile çıkan ikili akıllara “Barıştılar mı?” sorusunu getirirken Ece Erken, sosyal medya hesabından iddiaları şu sözlerle yalanladı: “Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir.”

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