Ebru Yaşar soluğu sahnede aldı

Ebru Yaşar, geçtiğimiz gece sevenleriyle Maslak 1453’teki Yeni Gazino isimli mekanda bir araya geldi, performansı ve repertuarı ile dinleyenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Koronavirüsü yener yenmez soluğu sahnelerde alan Ebru Yaşar, “Ben de Covid olup geçirenler arasına katıldım. Nerden geldiği belli olmuyor. Çok dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

“Başına geldiği zaman anlıyorsun”

Geçirdiği hastalık sürecinden de bahseden Yaşar, “Bir kaç gün serum ilaç tedavisi oldum. Başına geldiği zaman anlıyorsun. Bende bir grip gibi gösterdi kendini. Muhtemelen çocuklardan geçti. Çok dikkat etmek lazım. Nerden geleceği belli değil. Pandemi süreci geçtikten sonra her hafta sonu sahnedeyim, çok dikkat ediyorum. Ama çocuklar hiç beklenmedik bir yerden vurdular beni” dedi.

“Her nefesime şükürler olsun”

Sözlerine, “Tat ve koku geldi. Her nefesime şükürler olsun diyorsun. Aşılarımızı olduk diyoruz. Ama yinede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düğünler vs. vardı iptal ettik, mahçup olduk. Ama bu covid hayatımızın gerçeği, yapacak bir şey yok ” ifadeleriyle devam ederek uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

“İçime sindi”

Devam etmekte olan yeni şarkı çalışmalarıyla ilgili de bir kaç söz söyleyen Ebru Yaşar, “Bakalım bir şeyler geldi icimden. Bir şeyler yapmak istiyorum. Tarihleri belli değil. Ama şarkı bana dokundu, içime sindi” dedi.