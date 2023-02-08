Kahramanmaraş’ta dokuz saat arayla meydana gelen iki ayrı deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu ve çok sayıda vatandaş evsiz kaldı. Depremzedelerin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Ebru Yaşar, deprem bölgesi için acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 3 TIR hazırlattı.

3 TIR acil ihtiyaç yardımı, depremzedelere dağıtılması için Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’da AFAD ekiplerine teslim edilmek için dün akşam yola çıktı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan tırlardaki malzemeler bölgedeki depremzedelere dağıtılmaya başlandı.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gün, birlik ve beraberlik günü. Az ya da çok demeden eminim ki herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de 3 ayrı şehre, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. Tırlarımızdaki malzemeler AFAD’a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber” dedi.

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