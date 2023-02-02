Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise’nin, şimdilerde Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka imza attığı iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Ebru Şancı’nın ifade ettiği açıklama gündeme damga vurdu.

Ebru Şancı, programında şu sözlerle söz konusu iddiasını açıkladı: “Bilgiyi aldığım yer çok netti. Bir futbolcunun eşi laf arasında söylemişti. İki taraf da bekar olabiletesi olan bir şey. Biri Hadise biri Galatasaray’ın yıldızı Icardi. Hadise, geçen haftalarda Icardi’den hoşlandığını, tanışmak istediği sinyalini veriyor. Hadise’yi daha önce bir maçta görmemiştik. Maçta da çok eğleniyor. Icardi de çapkınlığıyla bilinir. Icardi’nin ikinci eşi takım arkadaşının eşiydi.”

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