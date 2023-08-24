Eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak eşinin yaptığı paylaşıma verdiği cevapla gündeme gelen ünlü ismin eşi Alpaslan Öztürk, Şancı’nın kendisine hazırladığı kahvaltının fotoğrafını “Aşkım kahvaltı hazırladım’ diye seslendi… Bununla karşılaştım! Ah, ah annem olsaydı böyle mi olurdu? Anam anam, canım anam” notuyla yayınladı.

Ebru Şancı, eşinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayarak esprili şekilde takipçilerine seslendi. Şancı, “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor, pes” dedi.

39 yaşındaki manken ayrıca, bir takipçisinin yorumu üzerine anket düzenleyerek takipçilerinin görüşünü de sordu.