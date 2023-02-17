6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra deprem bölgesindeki depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok hassas bir konuya değindi.

Deprem bölgesindeki depremzede kadınların hijyenik ped ihtiyacına dikkat çeken Ebru Şancı, Instagram hesabından hijyenik ped markalarını etiketleyerek, “Utanacak bir şey yok, ihtiyaç var! Deprem bölgelerinde ped ihtiyacı çok büyükmüş, kadınlar utancından diyemiyormuş. Lütfen destek olun.” çağrıda bulundu.

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