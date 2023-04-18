Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019’da Çırağan Sarayı’nda hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift ile ilgili geçtiğimiz ekim ayında şoke eden bir haber gündem olmuştu.

Akkuş’un, eşi Şallı’yı seyir halindeki araç içinde darp ettiği öne sürülmüştü. İkili, çok konuşulan iddiayı reddetmişti.

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatıp beraberliklerine bir şans daha veren Ebru şallı ve Uğur Akkuş’un, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldiği belirtildi.

Ayrılık iddiası sonrası gözlerin çevrildiği eski mankenden çarpıcı bir açıklama geldi. Henüz boşanma davası açmadığını vurgulayan Ebru Şallı, evliliğinin bitme noktasına geldiği dedidokusunu ise kabul etti:

“Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun.”

Ebru Şallı, önceki gün Bebek’teydi. Enerjisinin yüksek olduğu görülen eski manken, “İşleri toparlıyoruz. Yarın da Hatay’a gideceğim. Güzel bir vakit geçireceğiz çocuklarla. Çocuklar ile vakit geçirmemiz önemli, öncelikli amacımız o” şeklinde konuştu.