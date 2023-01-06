Ebru Şallı, 2013 yılında Harun Tan ile biten evliliğinden olan oğluyla Etiler’de bir AVM’de görüntülendi. Oğlunun yaz aylarından beri aşk yaşadığı kız arkadaşı Laçin Terlemez de anne-oğula eşlik etti. Muhabirleri gören Beren ve kız arkadaşı, panikleyerek uzaklaşınca eski manken Ebru Şallı, muhabirlerle kalıp sohbet etti. “Beren küçüklüğünden beri fotoğraf çektirmeyi sevmez. Biz bile beraber çekemiyoruz, sevmediği için gitti” açıklamasını yaparak konuşmaya başlayan ünlü isim, “Gelininiz ile alışverişe mi çıktınız?” sorusuna, “Evet, kendisi oğlumun kız arkadaşı. Sonrasında da bir şeyler içeceğiz. Biz daha önce tanışmıştık. Gelin-kaynana alışverişte diye yazarsınız kesin” diyerek espri yaptı. Güzel manken, yeni yılı evde Uğur Akkuş ve oğlu Beren ile beraber geçirdiğini de ekledi.

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