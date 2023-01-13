1995 yılında “Queen of Turkey” yarışmasında birinci seçilen ünlü manken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Beren ve oğlunun kız arkadaşı ile bir alışveriş merkezinde makyajsız olarak görüntülenmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Şallı, muhabirlere “Beni hep makyajsız yakalıyorsunuz. Sonra ‘Ebru yüzüne ne yapmış?’ diyorlar” sözleriyle sitem etti. 17 yaşından beri makyaj yaptığını söyleyen ünlü manken, artık makyaj yapmayı sevmediğini dile getirdi.

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