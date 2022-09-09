Eski dostları uzun yıllar devam eden Ebru Şallı ile Demet Şener, geçtiğimiz gece ‘Azar Yıldızları’ ödül törenine katıldı. Güzel ikili, yan yana çektikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Eski manken Şener, arkadaşı ile pozlarını “Canım Ebru Şallı ile dün gece güzel bir davetten” notuyla paylaştı. Şallı ise arkadaşının gönderiisne “İstanbul’da yangın çıkmış” yorumunda bulundu. Daha sonra benzer kareleri kendi Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına “Zamansız dostluk” notunu yazdı. Şener de Şallı’nın pozlarına “Canım” diyerek yorum yaptı.