Harun Tan ve Ebru Şallı’nın evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki Pars, 2020 yılının nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Evlat acısıyla yıkılan Şallı, Ceyda Düvenci’nin “Bambaşka Sohbetler” programında o dönem yaşadıklarını anlattı.
Oğlunun tedavi sürecinde kendisinin de rahatsızlandığını ancak yaşanan tüm süreci basın uzak tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Ebru Şallı, “Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu.
İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim
Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim” dedi.