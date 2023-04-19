Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim” dedi.