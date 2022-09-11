Geçtiğimiz gün Vision Art Platform’da ön gösterimi yapılan Leyla Emadi’nin ‘Diken Üstünde’ sergisine katılan Ebru Şallı, basın mensuplarının röportaj yapma isteğini geri çevirmedi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şallı, ”Amerika’ya yerleşmeyi düşünür müsünüz?” sorusu üzerine “Gidip gelmek güzel oluyor, hem oradaki işlerimizi hallediyoruz hem buraya geliyoruz, vatanımızı da seviyoruz öyle bir düşüncemiz yok” şeklinde yanıt verdi.

Fit görüntüsü ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren 45 yaşındaki pilates eğitmeni, estetik sorularına ise “Estetik düşünmüyorum ve biliyorsunuz ki yaptırmıyorum” cevabını verdi.