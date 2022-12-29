Ünlü model Ebru Şallı, geçtiğimiz gün İstinyePark’da kameralara takıldı. Yanındaki özel fotoğrafçısı Bora Gökhan ile AVM’de dolaşan Şallı, çeşitli yerlerde fotoğraflarını çektirdi. Basın mensuplarını fark eden ünlü isim, şaşkınlığını gizleyemedi. Muhabirlerin isteği üzerine objektiflere poz veren manken, sorulan sorulara, “Bir iş için çekim yapıyoruz” yanıtını verdi. 45 yaşındaki Şallı, bir süre daha özel fotoğrafçısı Bora Gökhan’a fotoğraflarını çektirdi. İşi bittikten sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen güzel manken, daha sonrasında AVM’den ayrıldı.

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