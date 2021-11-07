Ebru Şahin’in fotoğrafına sevgilisi Cedi Osman’dan ilginç yorum

Oyuncu Ebru Şahin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile sık sık gündeme geliyor. Evlilik hazırlıkları yapan çiftten Şahin’in, sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi çok konuşuldu. Şahin’in ‘Hatıralar’ notuyla paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Cedi Osman “İşte buna (Nazar duası) bence. Bu arada güzel surat. Çok özlem” şeklinde yorum yaptı. Sevgilisinin yaptığı bu yorumu “Burası kasıyor, özel gel” şeklinde yanıtlayan Ebru Şahin’in, sevgilisiyle olan bu diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.