Geçtiğimiz gün Galataport’taki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen Ebru Şahin, hem ‘Lavanta Konağı’ dizisi hem de ‘Centilmen’ isimli film hakkında açıklamalarda bulundu.

Dizi çekimlerinin devam ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Yeni başladık aslında. Her şey çok taze ama güzel bir ekip oluşturuldu. Herkes yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi çok keyifli ilerliyor. Güzel bir proje olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde yayınlanması beklenen Centilmen filmi için yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile kamera karşısına geçen Şahin, rol arkadaşı hakkında “Çok güzel bir proje oldu. Çağatay ile çok güzel iletişim kurduk. Bütün ekiple birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum” dedi.