Temmuz ayında dünya evine giren Cedi Osman ve Ebru Şahin sosyal medya hesaplarındaki romantik paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2020 yazında Alaçatı’da aşk yaşamaya başlayan ikili, uzun bir balayının ardından İstanbul’daki iş tempolarına dönüş yapmışlardı.

Düğün ve balayından aşk dolu anılar biriktiren Ebru Şahin ve Cedi Osman, şimdilerde evliliğin tadını çıkarıyor. Çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşırken romantik notlar düşmeyi de ihmal etmiyor.

En son Cedi Osman, eşi ile Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına ‘Sana sahip olduğum için çok şanslıyım’ yazarak Ebru Şahin’e aşkını yeniden ilan etti. Yıldız basketbolcunun paylaşımına cevap veren oyuncu Şahin, yonca ve kalp emojilerini kullandı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin, Makedonya’da aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir nikahın ardından Çeşme’de ünlü simaların katıldığı bir kutlama yapmışlardı. Düğünden sonra balayı için ilk olarak Alaçatı’ya giden ikili, sonrasında Yunanistan’a gitmişlerdi. Çift, tatil boyunca rotalarını farklı noktalara yönlendirerek Afrika’ya ve İtalya’ya da uğramayı ihmal etmemişlerdi. Cedi Osman ve Ebru Şahin, Türkiye döndüklerinde de soluğu Çeşme’de almıştı.

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