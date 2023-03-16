Fantastik öğelerle bezenmiş bir aşk hikayesinin anlatılacağı ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizisinden yeni fragman geldi. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Hümeyra, Zerrin Tekindor, Ecem Çalhan, Yalçın Hafızoğlu, Gözde Seda Altuner ve Merve Nur Bengi gibi isimler de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Nuran Evren Şit’in senaryosunu yazdığı dizi, 23 Mart Perşembe günü saat 20:00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu?

Ali Tahir, Sakarya Muharebesi’nde savaşırken bir anda mucizevi bir olaya tanıklık eder ve yaşlanması durur. 130 yıllık hayatında Ali Tahir’in, Harika ile yollarının kesişmesi ise onun için yeni bir umut olur.