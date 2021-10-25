Ebru Şahin Nikah Hazırlıklarına Başladı

Cedi Osman ve Ebru Şahin nikah hazırlıklarına başladı. Gelecek yaz yapılması planlanan nikah için mekanları incelemeye başlayan çift, 250 kişilik bir davet ile evlenmeyi planlıyor. Şahin, 14 Eylül’de yaptığı paylaşımla evlenme teklifi aldığını duyurmuştu. Osman, Şahin’e Kapadokya’da romantik bir evlenme teklifi etmişti.

Ebru Şahin aynı zamanda Cedi Osman ile oturacakları evin dekorasyonuyla da ilgileniyor. Cedi Osman, Şahin’le birlikte yaşamak için 6 milyon liraya, Zekeriyaköy’de bulunan 3 katlı lüks bir villa satın aldı.