Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat son olarak kalça estetiği yaptırmıştı. Estetiklerini daha orantılı olsun diye yaptırdığını söyleyen Polat takipçileriyle soru-cevap yaptı. “Zevk meselesi” iste diyen Ebru Polat ilginç de bir iddiada bulundu.

Ebru Polat gelen bir yoruma “Seksi miyim yahu o kadar! Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar. Kabul etsem mi acaba?” yanıtını vererek dikkat çekti. Ebru Polat geçtiğimiz yıl Onlyfans uygulamasına girerek erotik pozlarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.