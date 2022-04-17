Tolgahan Yıldız’ın ayaklarını yıkarken paylaşımlarda bulunan Ebru Polat, “Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye” ifadelerini kullandı. Ebru Polat’ın kırmızı tulumu ve dekoltesiyle yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

Daha önce sevgilisine ayaklarını öptürdüğü anın görüntülerini paylaşan Polat, bu kez de sevgilisinin ayağını yıkadığı anları paylaştı.

Polat’ın, “Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye… Ben yıkarım” notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız “Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum” ifadelerini kullandı.