Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, yüzündeki değişimle dikkat çekti. Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yapan Polat, bir takipçisinin “Yüzünüze işlem olarak ne yaptırdınız? Şiş hali böyleyse ödemler inince efsane” şeklinde yorumu üzerine yaptırdığı estetikleri saydı. Ünlü şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaprdığını açıkladı.

Son haliyle gündeme gelen Polat için bazı sosyal medya kullanıcıları, “Eski yüzün daha iyiydi”, “Şu an aşırı ödem var yüzde 80 ödemli. 3 aya oturacak yüz” gibi yorumlarda bulundu.