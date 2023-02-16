Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ebru Polat, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra depremzedeler için yardım çağrılarına hız vermeden devam ediyor. Depremden etkilenen depremzedeler için seferber olan Ebru Polat, yaşanan felaketle ilgili paylaşım yapmayan meslektaşlarına öfkelendi.

Ebru Polat, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın Türkiye’deki depreme destek verdiğini ancak ülkemizdeki birçok ünlü ismin ise deprem konusunda sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Madonna bile destek oldu, bizim Türk şarkıcılardan bazıları hala ortada yok. Tek bir destek paylaşım bile yok, pes! K.hpeler sizi! Gördüğüm yerde de yüzünüze söyleyeceğim!” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de bazı işletmelerin sosyal medyadan reklam vermesine tepki gösteren Ebru Polat, “Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz! Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş….sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!” ifadelerini kullandı.

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