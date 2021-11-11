Ebru Keskin Amerika öyküsünü anlattı: “Kim Kardashian’ı kenara çektim”

Almanya doğumlu Türk şarkıcı Ebru Keskin, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kiss FM tarafından düzenlenen şarkı yarışmasında ünlü rapçi Missy Eliott’ı arkasında bırakarak Altın Mikrofon ödülünü alan başarılı şarkıcı Keskin, Amerika’da yaşadığı süre boyunca para kazanmak için pek çok farklı işte çalıştığını söyledi.

Yıldız isimlerle tanıştı

Yapımcısı Queen Latifah’ın, müziğin yanı sıra oyunculuk yeteneğine de sahip olması gerektiğini söylemesi üzerine bu alanda çalışmalara başladığını dile getiren Keskin, setlere gittiğini belirterek Kim Kardashin, Paul Walker, Lebron James ve Denzel Washington gibi yıldız isimlerle tanıştığını söyledi.

Kardashian’a hesap sordu

Amerikan sosyetesinin en önemli isimlerinden Kim Kardashian ile “Temptation’ adlı filmin setinde beraber çalıştıklarını söyleyen Keskin, Türkler hakkında söylediği şeylerden dolayı Kardashian’a hesap sorduğunu açıkladı.

“Kardashian’ı kenara çekip “Türkleri gerçekten sevmiyor musun?” diye sordum” diyen Keskin, “O dönem sosyal medyasında hala paylaşımlar yapıyordu ve bu durum beni çok rahatsız ediyordu” şeklinde konuştu.

Keskin, sorduğu soru karşısında Kardashian’ın şaşırdığını, Vogue Turkiye için bir kapak çekimi yaptığını fakat gelen tepkilerden dolayı geri çektiklerini söyledi.

İnsanlara yapılan ayrımcılıktan bahseden şarkıcı, “Çok üzüldüm. Ben insan ayırmam, dili, dini, ırkı hiç fark etmez. Ailemden ben böyle gördüm. Öncelikle insan gibi davranmalı” dedi.