48 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen 31 yaşındaki Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay her iki tarafın da yakın arkadaşları ile görüşerek bu iddiaya son noktayı koydu.

“Adımı bile bu hüberlerle öğrenmiştir”

“Ebru Gündeş âşık mı?” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, “İranlı Reza Zarrap’dan geçen yıl boşanan Ebru Gündeş’in, kendisinden 17 yaş küçük Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia edildi. Bende Rassan Khoshnaw’un yakın arkadaşı olan camiadan bazı kişilere bu iddiayı sordum. Böyle bir aşk yokmuş. Rassan, Ebru’nun sadece sesini ve şarkılarını beğeniyormuş. Hatta “Ebru Gündeş adımı bile bu haberlerle öğrenmiştir” demiş ve çok doğru demiş çünkü Ebru Gündeş’in dikkatini bile çekmediğini de öğrendim. Ayrıca Rassan Khoshnaw’un Selin Ciğerci’yle de bir yakınlaşması olmamış. 31 yaşında olduğunu ve Bitcoin Madenciliği de yaptığını öğrendiğim Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş’i sadece ön masadan izliyormuş. Bu arada Khoshnaw’un çapkın olduğunu da öğrendim ama hayatında ünlü olmayan bir kadın varmış.” ifadelerini kullandı.