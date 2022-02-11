Müzik dünyasının sevilen isimleri Ebru Gündeş ve Murat Boz, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ öncesi aşıklara sürpriz düetleri ‘Sonsuza Dek’ parçasını yayınladı.

2022 yılına damga vuracak Ebru Gündeş ve Murat Boz ‘Sonsuza Dek’ düeti dinleyicilerinin büyük beğenisini topladı.

2017 yılında birlikte seslendirdikleri ‘Gün Ağardı’yla tüm platformlarda zirveyi yakalayan Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra yine bir düetle hayranlarıyla buluştu. Söz ve müziğine Nezih Üçler’in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. ‘Sonsuza Dek’in klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba oturdu.

15 saat süren çekimlerde iki yıldız isim, Kemerburgaz’da bir villada kamera karşısına geçti. ‘Sonsuza Dek’ bugün Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.