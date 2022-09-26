Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaklaşık 4 aydır birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikiliden müjdeli haber geldi.

Sevgilisinin her konserinde en sırada yer alan Khoshnaw’ın 47 yaşındaki şarkıcıya evlenme teklifi ettiği öğrenildi. Dubai’deki en ünlü otellerden biri olan Burj El Arab’ın en üst katlarından birinde, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiralayan 28 yaşındaki Khoshnaw, hiçbir masraftan kaçınmadı.

Khoshnnaw’ın, özel helikopterle getirdiği dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğinde terastaki evlilik teklifine Gündeş “Evet” yanıtını verdi. Müstakil eşinden 1.8 milyon dolarlık bir tektaş yüzük alan ünlü şarkıcı, gözyaşları içinde teklifi kabul etti. Evlendikten sonra hayatını Dubai’de sürdürmeye devam edeceği öğrenilen Ebru Gündeş ile Roshnaw’ın, birlikte yaşayacakları ev için 15 milyon dolarlık harcama yaptıkları söyleniyor.