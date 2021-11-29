‘Bu Sabah’ adlı haber programını Murat Güloğlu ile birlikte sunan oyuncu ve sunucu Ebru Akel, formda kalmanın sırlarını sosyal medyadan paylaştı. Bir süredir programına davet ettiği kadın hastalıkları uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz ile ilişki yaşayan Akel, Instagramdan hesabından paylaştığı birbirinden esnek pilates pozları ile fit görünümünü nasıl koruduğunu açıklamış oldu.





Ünlü sunucunun, “Back to ballet. Dansa geri dönüş! Esnek omurga, esnek zihin esneyebilen duygu” notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.