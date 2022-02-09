A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncusu Ebrar Karakurt, İtalyan Igor Gorgonzola Novara’ya transferi ardından imajını değiştirdi. Karakurt, instagram’dan yeni imajını takipçileri paylaştı.

Avrupa Şamoiyonası ve Olimpiyatlardaki başarası ile bilinen Ebrar Karakurt’u pembe saçları ile görmeye alışmıştık. Yeni görüntüsü ile takipçilerinin karşısına, “Bu yakışıklı da kimmiş” diyerek çıkan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam puan aldı. Ebrar, sorusuna yine kendi yanıt vererek ‘benmişim’ dedi.

Olimpiyatlardaki performansı ile göz dolduran Ebrar Karakurt, cinsel tercihi ile de çok konuşulmuştu. Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanarak hayranlarını korkutmuş, dinlenmek üzere bir süre Türkiye’de kalmıştı.