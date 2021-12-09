Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Sadakatsiz dizisindeki büyük başarısı ile 47. Pantene Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülüne layık görülen Melis Sezen’i ti’ye aldı.

Pantene Altın Kelebek’teki ödül töreninde sahneye çıkan Melis Sezen hem yaptığı konuşma hem de giydiği kıyafetle gündeme gelmişti.

Sezen, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada ‘Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an’ demiş ve bu sözü olay olmuştu.

Pembe saçlı Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt’tan Melis Sezen’in bu olay olan sözüne gönderme geldi. İşte Ebrar Karakurt, Melis Sezen’i böyle ti’ye aldı.