Ebrar Karakurt’an Bomba İtiraf

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir hayalinin olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren Karakurt, başarının hayalini küçüklüğünden beri kurduğunu söyleyerek, “Voleybola başladığım yaştan beri hayalini kuruyordum. Şu an hayalini kurduğum her şeyi birer birer gerçekleştiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Milli gururumuz, en büyük hayali ile ilgili bir soruya ise “Olimpiyat altını. 2024 Paris. 2024 Paris Olimpiyat Altını. İnşallah olacak. Ben inanıyorum, neden olmasın?” yanıtını verdi.

Ebrar Karakurt En Çok Ne İçin Pişmanlık Duyuyor?

”Sporculuk demek bence çok büyük fedakarlıklar demek. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlıklar veriyorsunuz. Çok doğum günü, çok arkadaş buluşması, çok bayram seyran kaçıran bir insan olarak pişman olduğum konular sadece bunlar. Onun harici yaşantımdan gayet mutluyum.” dedi.

“Orası O Kadar Renkli Değil”

Hayatının sosyal medya da göründüğü gibi olmadığını söyleyen Karakurt şunları da ekledi, ”Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk.”

Farklı saç stili ve renkleriyle de gündemde olan Karakurt, ”Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye. Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum” açıklamasında bulundu.