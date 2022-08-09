A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmakta. Pembe saçlarıyla hafızalara kazınan Ebrar Karakurt, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını daha da kısa kestiren Ebrar’ın, tarzına beğeni yağdı.

İmaj değişikliğine gitti

“Dedim olabilir” sözüyle hafızalara kazınan Ebrar Karakurt, saçlarında yapmış olduğu değişimi ayna karşısında selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı voleybolcunun, paylaşımının altına “Her haliyle güzel” yorumları yapıldı.

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