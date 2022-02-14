Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’nin göğüs dekolteli paylaşımının sosyal medyada olay olmasının ardından Karakurt’tan dikkat çeken bir 14 Şubat paylaşımı geldi.

İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımında forma giyen Ebrar Karakurt İmge, ilişkilerine ikinci defa son vererek geçtiğimiz ayrılmışlardı. Ayrılık sonrası İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaşırken, Karakurt’tan sevgililer günü paylaşımı geldi.

”Flört haramdır”

Karakurt, ”Flört haramdır” yazan bir duvar görseli paylaşan Ebrar Karakurt, ”14 Şubat yaklaşıyor. Tavrımız budur” ifadelerini kullandı. Ebrar Karakurt ve İmge’nin neden ayrıldığı hala bilinmiyorken, ikilinin birbirlerini takipten çıkmış olması da ilişkinin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda herkesi şüpheye düşürdü.