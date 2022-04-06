A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt, özel yaşamıyla sıklıkla gündemde. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge’yle ayrılık kararını açıklayan Ebrar Karakurt, eski sevgilisin yeni bir ilişki yaşamasına sosyal medya hesabı aracığıyla tepki gösterdi. “Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti” notunu düşerke Tik Tok hesabında paylaştığı video ile tartışma yaratan Karakurt’a eski sevgilisi”Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış.” şeklinde konuşarak yanıt verdi. Öte yandan Karakurt’un eski sevgilisi İmge’nin yeni sevgilisi Tik Tok fenomeni Devin, tepkilere yanıtsız kalmayarak yeni sevgilisiyle, “Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor” başlıklı bir video yayınladı.