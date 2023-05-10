Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin ürün ailesini tüketicilerine sunan Dynavit, 5 Mayıs Cuma günü Çırağan Palace Kempinski’de düzenlediği lansmanda yeni reklam filmini izleyiciler ile buluşturdu.

Reklam yüzü oyuncu Sedef Avcı ve influencer Zeynep Özbayrak’ın konuşmacı olarak yer aldığı lansmanda gündem konusu Dynavit’in yeni reklam filmi ve günlük yaşamımız içerisinde gıda takiyeleri oldu.

Konuşmasına Dynavit Marka Elçisi olma sürecini anlatmakla başlayan Sedef Avcı: “Hepimizin hayat yolculuğu kendimize özel ve bu yolculukta desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Tam da bu noktada bir araya geldiğimiz Dynavit ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinde günlük hayatın koşturmacasında Dynavit ürünleri ile buluşuyorum.” diyerek kendi günlük hayatından karelerin yer aldığı reklam filminin ilk gösterimini konuklar ile buluşturdu.

Lansmanda davetliler Dynavit B12, Diamond Collagen&Hyaluronic Acid, Omega 3 950 mg ve Vitamin C + Sambucus Nigra gibi ürünleri yakından tanıma imkanı buldular.

Reklam filminde yer alan Dynavit Diamond Collagen&Hyaluronic Acid 1 tablette 750 mg hidrolize tip I kollajen, 150 mg hiyaluronik asit, 40 mg resveratrol ve 20 mg nar meyve kabuğu ekstresi içeriyor.

Dynavit Vitamin C + Sambucus Nigra; 1000 mg C vitamini*, 150 mg kara mürver ekstresi ve 10 mg çinko* içeren birlikteliğe sahip.

*C Vitamini ve Çinko normal bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Dynavit Vitamin B12 ürünü 1000 mcg metilkobalamin formda B12 vitamini** içeriyor.

**B12 vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.