Dwayne Johnson James Bond olmak istiyor!

Daniel Craig’in son kez James Bond karakterine hayat vermesinin ardından yerine geçecek yeni isim merak edilir oldu. Dwayne Johnson, bu rol ile ilgili açıklama yaparak takipçilerini heyecanlandırdı.

“Bir sonraki Bond olmak istiyorum”

Forbes’un dünyanın en çok kazanan aktörü ilan ettiği Dwayne Johnson, yeni Bond rolünü almayı istediğini ifade ederek, “Onun izinden gitmek ve bir sonraki Bond olmak istiyorum” dedi. Beşinci Bond filminde büyükbabasının kötü adam olarak yer aldığını söyleyen Johnson, “Ama ben kötü adam olmak istemiyorum” dedi.

Tom Hardy en güçlü adaylardan

Bununla beraber son zamanlarda Venom, Mad Max gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren Tom Hardy’nin yeni Bond rolü için en güçlü adaylardan olduğu söyleniyor.