KaraKarga Yayınları, İspanya’nın dikkat çeken yaratıcı ikilisi Laura Pérez ve Pablo Monforte’nin ortak çalışması olan Kazazedeler adlı grafik romanı Türkçede okurlarla buluşturdu. Metinleri Pablo Monforte, çizimleri ise Laura Pérez tarafından yapılan eser; iki genç karakterin, Alejandra ve Julio’nun kesişen ama farklı yönlere savrulan hayatları üzerinden, modern dünyanın yalnızlığını ve içsel çatışmalarını anlatıyor

Görsel diliyle sinematik bir atmosfer kuran Kazazedeler, 1980’lerin Madrid’inden başlayarak 1990’ların Barselona’sına uzanan bir hikâyede, şehir yaşamının içinde kaybolmuş bireylerin sessiz çığlıklarını duyuruyor. Pérez’in zarif çizimleri ile Monforte’nin melankolik anlatısı birleşerek, büyüme sancılarını, aidiyet arayışını ve zamanı geriye döndürme isteğini etkileyici bir dille aktarıyor. Eser, yalnızca bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda unutma, hatırlama ve kendini bulma temalarını derinlemesine işleyen bir grafik roman. Sessiz karelerin bile konuştuğu bu anlatı, edebiyat ile görsel sanatın kesişiminde güçlü bir duygusal deneyim sunuyor.