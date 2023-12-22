KİK Wellbeing; okumak, düşünmek, dağıtmak, toplamak, uzaklaşmak, yakınlaşmak, umutlanmak ve hayal etmek isteyen herkes içindir. Yazar Ceren Onurlu, insanlara daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatarak, hayat kalitelerini bütünsel olarak artırmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi ve ilhamı sağlamayı amaçladığı kitabında; ihtiyaçlarınızı fark etme, duygularınızı tanıma, iyi ilişkiler sürdürme, bedeninizi dinleme ve ona iyi bakma yolculuğunuzda yanınızda olacak bir rehber sunuyor.

İyi Oluş Günlüğü okura, konfor alanından çıkmayı, değişime direnç göstermeden mümkün olduğunca akışta kalmanın yollarını anlatıyor. “İyi Oluş Günlüğü” Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde… Peki sen değişimle dans etme fikrine ne diyorsun?

“İyi Oluş Günlüğü” arka kapak yazısı

Bu günlük; baştan başlayanlara, yarım kalanlara, adım atmaya mecali olmayanlara, yalnız yürümekten korkanlara, ilerlemek için sebep arayanlara ait. Bu günlük; kaynaklarını keşfedebilmen, kendini besleyebilmen, her koşulda çiçek açabilmen için sana yardımcı olacak. Ne zaman ihtiyaç duyarsan yanında duracak. Kaybolduğunda yoluna ışık tutacak. Daha iyi bir yaşam için çıktığın yolda, sana eşlik edecek. Herkes varmış da sen yokmuşsun, herkes tammış da sen yarımmışsın, herkes yolu biliyormuş da sen kaybolmuşsun gibi hissettiğinde, yalnız olmadığını fısıldayıp kalbine konacak.