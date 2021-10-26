Duygularımızın Derinliğinde Boğuluyoruz-Ay Yengeç Burcunda

Ay Yengeç burcundayken aile, anne-çocuk ilişkisi ön planda olduğu gibi duygularımızın derinliğinde boğuluyoruz. Hayatımızdaki insanlara daha samimi yaklaşacağımız bu günlerde sevgi bağımız kuvvetleniyor. Merhamet etme hissinin artması ile fazla iyi niyetli olabiliriz.

26 Ekim 05:54′ de Ay ve Güneş üçgeni mutlu olma isteğini ön planda tutarken şanslı olduğumuzu da hatırlatmak isterim.

Yine aynı gün gerçekleşecek olan 19:33′ deki Ay-Chiron karesi aile içerisindeki iç huzuru kaçırabilir. Bilinç altımızdaki düşünceleri gün yüzüne çıkarabiliriz.

Yazı Berfin Atbaş