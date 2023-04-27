Ünlü oyuncu Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un yaklaşık 6 yıl boyunca bir küs bir barışık giden ilişkisi bir süre önce sona ermişti. Geçtiğimiz akşam ‘Oregon’ filminin galasında objektiflere takılan Sarışın, gazetecilerle bir araya geldi.

Film hakkında konuşan güzel oyuncu, “Tatlı bir dönem işi” yorumunu yaptı. Yeni projeleriyle ilgili soruya Duygu Sarışın, “Görüştüğümüz birkaç proje var. Tiyatro görüşmelerim var, bakalım” yanıtını verdi.

35 yaşındaki oyuncuya, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili kendisine soru yöneltildi. Şimdilerde Ece Sükan ile aşk yaşadığı ileri sürülen Ulusoy’un adını duyunca panikleyen Sarışın, “Teşekkür ederim” diyerek, röportajı noktaladı.