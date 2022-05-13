Sürekli ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, bu kez Duygu Sarışın’ın nikah masasına oturup, anne olmak istediğini ancak Çağatay Ulusoy’un evliliğe karşı sıcak bakmadığı tutumuyla gündeme düştü.

“Sanat eserlerinin olduğu her yerde olacağım.”

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sergide muhabirlerden gelen soruları yanıtladı. Contemprorary İstanbul’da arkadaşının sergisine katılan güzel oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Duygu Sarışın, “Arkadaşımın bir eseri, çok zahmetli ve kıymetli. Bu ‘Bahara merhaba’ açılışı, asıl büyük organizasyon eylül ayında olacak. O zaman da görüşürüz. Ben sanat eserlerinin olduğu her yerde olacağım.” diyerek sanata olan sevgisini de bir kez daha dile getirmiş oldu.

“Bu konulara girmeyelim lütfen!”

Duygu Sarışın, halen sürdürmüş olduğu ilişkisi hakkında da konuştu. Güzel oyuncunun nikah masasına oturmak ve anne olmak istediğini ancak sevgilisi Çağatay Ulusoy’un evliliğe sıcak bakmadığı haberlerine yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Sarışın, “İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen.” diyerek muhabirlere tepkisini gösterdi.