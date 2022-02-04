Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan verdiği fazla kiloların ardından verdiği iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Spora ağırlık veren Özaslan, giydiği birbirinden farklı kombinlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak topuktan geçmeli siyah tayt ve parlak kırmızı topuklu ayakkabıyla bir kombin yapan 30 yaşındaki fenomeni takipçileri bu kez beğenmedi.

Darüşşafaka takımında forma giyen milli basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün hazırlıkları yapan Duygu Özaslan, kombinini siyah bir güneş gözlüğüyle tamamlayarak verdiği pozu “Kırmızı görünce dayanamıyorum biliyorsunuz” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü fenomenin paylaşımına bazı takipçileri “Bu sefer olmadı”, “Bağlamayı unuttuğumuz zıbın gibi”, “Kes onu belinin ordan çok çirkin duruyor”, “Bu kombin olmadı” şeklinde yorumlarda bulundu.