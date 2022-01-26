Son dönemde verdiği kilolarla bir deri bir kemik kalan Özaslan, evinin bahçesinde yaptığı kış kombiniyle kar pozu verdi.

Sevgilisi Maxim Mutaf ile doludizgin aşk yaşamaya devam eden Özaslan’ın pozuna beğeni ve yorum yağdı. Soğuk havaya rağmen ince giyinen ve omzunun birini açarak poz veren Özaslan’a ilginç yorumlar da yapıldı.