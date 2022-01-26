Çektiği makyaj videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Son dönemde verdiği kilolarla bir deri bir kemik kalan Özaslan, evinin bahçesinde yaptığı kış kombiniyle kar pozu verdi.
Sevgilisi Maxim Mutaf ile doludizgin aşk yaşamaya devam eden Özaslan’ın pozuna beğeni ve yorum yağdı. Soğuk havaya rağmen ince giyinen ve omzunun birini açarak poz veren Özaslan’a ilginç yorumlar da yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Montu öyle giyme ama üşürsün canım benim
- Sana bakarken ben üşüdüm
- Soğuk bile sadece fakire var
- Aşko çok güzelsin de yapma bak şimdi 10 gün gene serum
- Sen Kendall Jenner değilsin