Duygu Özaslan sırt dekolteli mini elbisesiyle olay oldu

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla alay konusu olan Duygu Özaslan, son paylaştığı video ile dikkat çekti. Youtube’da yayınladığı makyaj videoları ile fenomen olan Özaslan, derin sırt ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Pırıltılı elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü fenomen, çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan videoda Özaslan’ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yaz aylarından selülitli fotoğrafları ortaya çıkan Özaslan’ın takipçileri, paylaştığı videoya, “Çok güzelsin”, “Baya kilo vermişsin”, ‘Parlıyorsun” gibi övgü dolu yorumlar yaptı.