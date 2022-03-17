YouTube’da çektiği videolar ile adından söz ettiren ve bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan kendini spora vermişti. İncecik olan Özaslan, son olarak yıllar önceki halini paylaştı. Yüzündeki estetikleri de tek tek sıraladı.

Estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıralayan Duygu Özaslan, şu ifadeleri kullandı, “Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim. 31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size. Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var. Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Bence onun da etkisi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti”