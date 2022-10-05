Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandırmasıyla yıldızı parlayan Rabia Soytürk ve magazin gündeminden düşmeyen başarılı rapçi Sefo hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. Sefo’nun dün akşam güzel oyuncu ile Instagram hesabından story paylaşmasının üzerine Rabia Soytürk ile aralarında ne olduğu hayranları tarafından merak konusu oldu.

Dün gece Yeniköy’de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak’ta Sefo’nun aracının içinde görüntülendi. Muhabirler tarafından soru yağmuruna tutulmaları üzerine Sefo, ”Olay yok” şeklinde yanıt verirken Rabia Soytürk bir açıklama yapmadı.

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